Директор тольяттинской фирмы незаконной использовал логотип нефтяной компании

Местная организация незаконно продавала автомобильные масла. Подробностями поделились представители областного ГУ ФССП.
Также тольяттинское предприятие использовало логотип нефтяной компании, хотя профильное соглашение с последней не заключали. Владелец марки решил вопрос через суд. Тот обязал нарушителя возместить ущерб на 277 тыс. рублей.
Материалы передали приставам Автозаводского района города. Но директор фирмы не спешил переводить деньги. В итоге правоохранители запретили регистрировать транспорт и покидать страну. После пострадавшая сторона получила нужную сумму.
На днях сообщали, что в Самарской области сотрудники ФССП помогли ветеринару вернуться на работу.
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