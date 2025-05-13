В Абайской области осудили организаторов финпирамиды, заманивших в свои сети 26 человек

С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в г. Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер «WhatsApp». Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.