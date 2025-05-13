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В Абайской области осудили организаторов финпирамиды, заманивших в свои сети 26 человек

АЛМАТЫ, 13 мая — Sputnik. Суд № 2 города Семей признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Источник: Sputnik.kz

С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в г. Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через мессенджер «WhatsApp». Деятельность была направлена на вовлечение граждан в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

отмечается в сообщении

Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещён частично.

Приговор вступил в законную силу.