Обыски прошли в отделе полиции на Васильевском острове

В отдел полиции на Васильевском острове нагрянули с обысками. Об этом сообщил telegram-канал «Дорожный инспектор».
Следственные мероприятия прошли в 30-м отделе полиции на 8-й линии В. О. утром вторника, 13 мая. Причины рейдов пока неизвестны. По предварительной информации, подозреваемым оказался дежурный.
— Утро вторника началось с совместного рейда УСБ и Следкома, — пишет «Инспектор».
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее «КП-Петербург» писала, что следователь обратился в суд, чтобы получить разрешение на обыск в квартире. Правоохранитель подозревал, что именно там держат похищенного кота.