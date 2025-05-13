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Обыски прошли в отделе полиции на Васильевском острове

Причины рейдов пока неизвестны.

Источник: Комсомольская правда

В отдел полиции на Васильевском острове нагрянули с обысками. Об этом сообщил telegram-канал «Дорожный инспектор».

Следственные мероприятия прошли в 30-м отделе полиции на 8-й линии В. О. утром вторника, 13 мая. Причины рейдов пока неизвестны. По предварительной информации, подозреваемым оказался дежурный.

— Утро вторника началось с совместного рейда УСБ и Следкома, — пишет «Инспектор».

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что следователь обратился в суд, чтобы получить разрешение на обыск в квартире. Правоохранитель подозревал, что именно там держат похищенного кота.