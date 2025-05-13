«Эмоции не передать»: ставший многодетным отцом мэр Уфы обратился к своей жене

В семье главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева произошло радостное событие — на свет появилась дочь. Супруга 35-летнего мэра Влада подарила ему третьего ребенка.
Теперь у Мавлиева, воспитывавшего до этого момента двух сыновей, официально появился статус многодетного родителя.
На своей странице в социальных сетях сити-менеджер поделился переполняющими его чувствами. Он выразил признательность всем, кто написал ему поздравления, а своей жене — особую благодарность за рождение дочери. Мавлиев признался, что испытывает непередаваемые эмоции и ощущает себя по-настоящему счастливым человеком.
— Огромная благодарность моей супруге Владе за дочь. Счастлив! — написал Мавлиев.
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