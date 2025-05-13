«Эмоции не передать»: ставший многодетным отцом мэр Уфы обратился к своей жене

На своей странице в социальных сетях сити-менеджер поделился переполняющими его чувствами. Он выразил признательность всем, кто написал ему поздравления, а своей жене — особую благодарность за рождение дочери. Мавлиев признался, что испытывает непередаваемые эмоции и ощущает себя по-настоящему счастливым человеком.