«Надел наручники, угрожал убийством». Белорус получил 13 лет за вымогательство у минчанина криптовалюты на один миллиард рублей

Отмечается, что после совершения преступления один из нападавших выехал за пределы Беларуси. Второй, являющийся жителем Гродно, был задержан. По совокупности преступлений, которые предусмотрены частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса и частью 3 статьи 208 УК, фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 базовых величин, или 21 000 рублей (по состоянию на май 2025 года одна базовая величина равна 42 рублям).