«Надел наручники, угрожал убийством». Белорус получил 13 лет за вымогательство у минчанина криптовалюты на один миллиард рублей

Белорус угрожал убийством минчанину, вымогая криптовалюту на миллиард рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В сообщении говорится, что Генпрокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу о разбойном нападении и вымогательстве у минчанина криптовалюты на сумму в эквиваленте более одного миллиарда рублей.
Было установлено, что в августе 2024 года двое граждан под видом сотрудников организации, которая эксплуатирует электросети, путем обмана проникли в квартиру жителя Минска. По их сведениям, мужчина располагал большой суммой биткоинов. Сообщается, что, угрожая применением насилия, а также убийством, на минчанина надели наручники и потребовали перевести 5 750 биткоинов на указанный ими виртуальный кошелек.
В пресс-службе уточнили, что в качестве орудий исполнения угрозы фигуранты использовали пневматический пистолет с макетом глушителя, который схож на пистолет Макарова. Кроме того, использовался электрошокер, которым мужчины неоднократно воздействовали на тело потерпевшего.
«Получив отказ и не добившись безотлагательного перечисления криптовалюты, они связали потерпевшего и дали ему 24 часа на выполнение своих требований», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после совершения преступления один из нападавших выехал за пределы Беларуси. Второй, являющийся жителем Гродно, был задержан. По совокупности преступлений, которые предусмотрены частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса и частью 3 статьи 208 УК, фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 базовых величин, или 21 000 рублей (по состоянию на май 2025 года одна базовая величина равна 42 рублям).
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