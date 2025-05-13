Жительница Гродно хотела снять порчу и вернуть бывшего мужа, но пошла в милицию

Отмечается, что гродненка перевела на счет мошенницы 400 рублей, а затем еще 295 рублей, и стала ждать. Гадалка обещала, что в течение 12 дней бывший муж вернется в семью. Однако указанное время прошло, и гадалка сама перестала выходить на связь. Жительница Гродно обратилась в милицию.