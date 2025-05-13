Жительница Гродно хотела снять порчу и вернуть бывшего мужа, но пошла в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 55-летняя гродненка, желая наладить личную жизнь, решила прибегнуть к помощи потусторонних сил. В TikTok женщина нашла аккаунт гадалки, которая обещала помочь.
В ходе общения «специалист» предложила жительнице Гродно провести диагностику кармы. Женщина согласилась и перевела за указанную услугу 30 рублей.
«Вердикт не утешительный — порча, которая мешает наладить личную жизнь», — отметили в пресс-службе.
В Следственном комитете добавили, что опытная гадалка обещала все исправить, но потребовала за это 700 рублей.
«Но на что не пойдешь ради семейного счастья, ведь на кону возврат в семью бывшего супруга», — сказано в сообщении.
Отмечается, что гродненка перевела на счет мошенницы 400 рублей, а затем еще 295 рублей, и стала ждать. Гадалка обещала, что в течение 12 дней бывший муж вернется в семью. Однако указанное время прошло, и гадалка сама перестала выходить на связь. Жительница Гродно обратилась в милицию.
Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество. Уточняется, что сейчас проводится комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление лица, совершившего преступление.
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