Под Ростовом бывшие заключенные сбежали с полигона перед отправкой на СВО

«С военного полигона под Ростовом сбежали десять человек, заключивших контракт с Минобороны РФ на отправку в зону СВО», — передает издание «161.ру» со ссылкой на собственный источник.
Выяснилось, что бойцы не явились на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. При этом оружия при них не было. Четверых военнослужащих удалось задержать практически сразу — их остановили на выезде из Ростовской области. Остальных участников побега продолжают разыскивать.
Контрактники проходили обучение на полигоне и должны были в ближайшее время отправиться в зону СВО. В настоящее время выясняются причины их самовольного ухода и обстоятельства побега.
В апреле в Краснодаре произошел похожий случай. В ночь на 19 апреля группа военных также покинула место службы, четверых из семи беглецов тогда задержали сразу, остальные скрылись. По данным СМИ, сбежавшие при себе также не имели оружия.
Корреспондент URA.RU связался с военно-следственным отделом по Ростовскому гарнизону, чтобы получить комментарий по данному инциденту, а также направил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.