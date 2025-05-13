Под Ростовом бывшие заключенные сбежали с полигона перед отправкой на СВО

Выяснилось, что бойцы не явились на выдачу обмундирования перед началом очередного дня подготовки. При этом оружия при них не было. Четверых военнослужащих удалось задержать практически сразу — их остановили на выезде из Ростовской области. Остальных участников побега продолжают разыскивать.