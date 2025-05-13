Бизнесмен перевел лжеброкеру 5,4 млн рублей под Волгоградом

В Волгоградской области участились случаи мошенничества со стороны лжеброкеров. За последние сутки пятеро жителей региона лишились крупной суммы денег, поверив сладким обещаниям быстрого обогащения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД, аферисты обзванивают граждан, представляясь сотрудниками солидных брокерских компаний или инвестиционных платформ. Они обещают гарантированную и мгновенную прибыль, демонстрируя на начальном этапе мнимые успехи инвестирования в демо-режиме. Затем, под напором убедительных «специалистов» жертвы вкладывают все больше средств, часто используя даже кредитные деньги.