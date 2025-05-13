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В Челябинске завели уголовное дело после наезда самокатчика на мужчину

Пожилой мужчина получил травмы.

Источник: Аргументы и факты

Следователь СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после наезда 12-летнего самокатчика на 64-летнего мужчину. Пожилой горожанин получил травмы, сообщили в региональном Следкоме.

Инцидент случился вблизи дома № 24 по улице Калинина в Челябинске. Пожилого мужчину госпитализировали с травмами.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан».

В настоящее время следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые этому поспособствовали.