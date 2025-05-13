В Челябинске завели уголовное дело после наезда самокатчика на мужчину

Следователь СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело после наезда 12-летнего самокатчика на 64-летнего мужчину. Пожилой горожанин получил травмы, сообщили в региональном Следкоме.
Инцидент случился вблизи дома № 24 по улице Калинина в Челябинске. Пожилого мужчину госпитализировали с травмами.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан».
В настоящее время следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые этому поспособствовали.