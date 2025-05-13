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В Омске вспоминают авиакатастрофу, произошедшую 13 мая

76 лет назад потерпел крушение самолёт, летевший из Омска в Новосибирск.

20 пассажиров и пять членов экипажа погибли в авиакатастрофе 13 мая 1949 года. Крушение потерпел рейс Омска-Новосибирск. Ил-12 был выпущен за два месяца до трагедии московским заводом «Знамя Труда» и имел 51 час наработки. Борт летел по маршруту из Москвы в Красноярск с промежуточными остановками в Омске и Новосибирске.

До Омска самолёт долетел благополучно и вылетел в Новосибирск. Синоптики обещали кратковременные дожди на первой части пути и грозу — во второй. До пункта назначения самолёт не долетел.