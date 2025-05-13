В Омске вспоминают авиакатастрофу, произошедшую 13 мая

20 пассажиров и пять членов экипажа погибли в авиакатастрофе 13 мая 1949 года. Крушение потерпел рейс Омска-Новосибирск. Ил-12 был выпущен за два месяца до трагедии московским заводом «Знамя Труда» и имел 51 час наработки. Борт летел по маршруту из Москвы в Красноярск с промежуточными остановками в Омске и Новосибирске.