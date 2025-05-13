«Пострадало 52 пассажира». Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач

В пресс-службе обратили внимание, что в результате ДТП 52 пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. Сказано, что у восьми из них были установлены тяжкие телесные повреждения, а у одного — тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.