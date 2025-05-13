«Пострадало 52 пассажира». Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач

В Минске водитель автобуса получил три года за ДТП с 52 пострадавшими. Подробности озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В момент судебного следствия было установлено, что 56-летний житель Минска в апреле 2024 года, выполняя регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Сокол — автостанция “Автозаводская”, ехал на автобусе МАЗ по Смиловичскому тракту в Минске. Водитель правой частью автобуса выехал за пределы своей полосы и ехал подобным образом примерно полминуты.
Сказано, что он пересек линию горизонтальной дорожной разметки, которую запрещено пересекать. Кроме того, водитель частично выехал на полосу разгона, где врезался в стоящий на ней автопоезд в составе седельного тягача Volvo и полуприцепа-самосвала.
В пресс-службе обратили внимание, что в результате ДТП 52 пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести. Сказано, что у восьми из них были установлены тяжкие телесные повреждения, а у одного — тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.
Сообщается, что в отношении водителя рейсового автобуса одного из филиалов предприятия «Минсктранс» был вынесен обвинительный приговор. Суд Заводского района Минска на основании части 2 статьи 317 Уголовного кодекса назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.
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