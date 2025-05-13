В Иркутской области осужденного накажут за запрещенные татуировки

В Иркутской области осужденного накажут за татуировки. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, заключенный показывал запрещенную в России символику.
— Выяснилось, что 25-летний мужчина, отбывающий срок в ангарской колонии, несколько раз демонстрировал тату, связанные с криминальной субкультурой. Ранее его уже штрафовали за подобное нарушение по статье о пропаганде нацистской символики. Повторный инцидент стал основанием для уголовного дела, — сообщает пресс-служба ведомства.
Следком завел дело по статье за неоднократное распространение запрещенной атрибутики. Сейчас материалы переданы в суд.
Противоправные действия пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизма регионального Главка МВД во взаимодействии с ОБОП ГУФСИН России по Иркутской области, оперативным отделом ФКУ ИК-2 в рамках оперативно-профилактического мероприятия по нейтрализации террористических и экстремистских угроз.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ангарский маньяк Михаил Попков мог убить около сотни женщин.