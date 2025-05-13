В Иркутской области осужденного накажут за запрещенные татуировки

— Выяснилось, что 25-летний мужчина, отбывающий срок в ангарской колонии, несколько раз демонстрировал тату, связанные с криминальной субкультурой. Ранее его уже штрафовали за подобное нарушение по статье о пропаганде нацистской символики. Повторный инцидент стал основанием для уголовного дела, — сообщает пресс-служба ведомства.