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В Иркутской области осужденного накажут за запрещенные татуировки

Ранее осужденного штрафовали за нарушение по статье о пропаганде нацистской символики.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области осужденного накажут за татуировки. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, заключенный показывал запрещенную в России символику.

— Выяснилось, что 25-летний мужчина, отбывающий срок в ангарской колонии, несколько раз демонстрировал тату, связанные с криминальной субкультурой. Ранее его уже штрафовали за подобное нарушение по статье о пропаганде нацистской символики. Повторный инцидент стал основанием для уголовного дела, — сообщает пресс-служба ведомства.

Следком завел дело по статье за неоднократное распространение запрещенной атрибутики. Сейчас материалы переданы в суд.

Противоправные действия пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизма регионального Главка МВД во взаимодействии с ОБОП ГУФСИН России по Иркутской области, оперативным отделом ФКУ ИК-2 в рамках оперативно-профилактического мероприятия по нейтрализации террористических и экстремистских угроз.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ангарский маньяк Михаил Попков мог убить около сотни женщин.