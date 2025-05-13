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В своем доме отравилась угарным газом пенсионерка, а тело мужчины обнаружили в гараже больницы: В Молдове за сутки в пожарах погибли два человека

Оба трагических инцидента расследуют специалисты.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки два человека погибли в пожарах.

В селе Черница Флорештского района загорелся частный дом. Пламя охватило две жилые комнаты и крышу здания.

На месте происшествия спасатели обнаружили труп 93-летней хозяйки жилья. Как было установлено, возгорание произошло из-за оставленной без присмотра свечи.

Ещё один пожар произошёл в гараже во дворе больницы в Резине. Там загорелись старые вещи, пишет pulsmedia.md.

В помещении нашли тело 57-летнего мужчины. Предварительная причина случившегося — несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении огня.

Оба инцидента расследуют специалисты.