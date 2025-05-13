В своем доме отравилась угарным газом пенсионерка, а тело мужчины обнаружили в гараже больницы: В Молдове за сутки в пожарах погибли два человека

За последние сутки два человека погибли в пожарах.
В селе Черница Флорештского района загорелся частный дом. Пламя охватило две жилые комнаты и крышу здания.
На месте происшествия спасатели обнаружили труп 93-летней хозяйки жилья. Как было установлено, возгорание произошло из-за оставленной без присмотра свечи.
Ещё один пожар произошёл в гараже во дворе больницы в Резине. Там загорелись старые вещи, пишет pulsmedia.md.
В помещении нашли тело 57-летнего мужчины. Предварительная причина случившегося — несоблюдение правил пожарной безопасности при разведении огня.
Оба инцидента расследуют специалисты.