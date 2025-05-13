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Двоих жителей Ростова осудили за мошенничество с поставкой мебели в детсады

В Ростове-на-Дону осудили мошенников, обманувших восемь детсадов.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, суд рассмотрел дело (ч. 3 ст. 159 УК РФ) двух ростовчан, ранее бывших индивидуальными предпринимателями. По данным следствия, с 2020 по 2022 год нарушители заключили договоры и поставили в детсады мебель, не соответствующую нормативам. Ущерб в итоге составил свыше 4,3 млн рублей.

Ранее на имущество осужденных наложили арест, а теперь они получили уголовные сроки: 2 года и 6 месяцев, а также 4 года лишения свободы. Ростовчан отправили в колонию общего режима. Отметим, приговор пока не вступил в силу.