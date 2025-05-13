В Башкирии во время застолья погибла женщина

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, трагедия произошла во время застолья. Пара выпивала и проводила время вдвоем, но в какой-то момент сожители стали ругаться. Разъяренный мужчина взял нож и несколько раз ударил им женщину в грудь и живот. От кровопотери и ран несчастная умерла до приезда скорой.