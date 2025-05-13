В Башкирии во время застолья погибла женщина

В Салавате завершено расследование уголовного дела по факту гибели местной жительницы, которая скончалась от тяжелого ранения. В ее смерти обвиняется мужчина, с которым жила женщина.
— В 2022 году он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью той же потерпевшей. После отбытия наказания в виде лишения свободы пара вновь начала сожительствовать, — добавили в СК.
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