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В Башкирии во время застолья погибла женщина

В Салавате местный житель предстанет перед судом за убийство сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате завершено расследование уголовного дела по факту гибели местной жительницы, которая скончалась от тяжелого ранения. В ее смерти обвиняется мужчина, с которым жила женщина.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, трагедия произошла во время застолья. Пара выпивала и проводила время вдвоем, но в какой-то момент сожители стали ругаться. Разъяренный мужчина взял нож и несколько раз ударил им женщину в грудь и живот. От кровопотери и ран несчастная умерла до приезда скорой.

— В 2022 году он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью той же потерпевшей. После отбытия наказания в виде лишения свободы пара вновь начала сожительствовать, — добавили в СК.

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