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Россиянин угнал яхту в США и пытался уплыть на Багамы — полиция устроила погоню

В Флориде 29-летний гражданин России Николай Вилков был задержан после попытки украсть 20-метровую яхту стоимостью $2,5 млн. По данным полиции, он направлялся на Багамские острова, но был перехвачен патрулём после полуторачасовой погони. Ему предъявлены обвинения в краже, уклонении от полиции и сопротивлении аресту.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Двадцатидевятилетний гражданин России Николай Вилков был задержан правоохранительными органами штата Флорида по подозрению в угоне 20-метровой яхты в городе Теквеста, округ Мартин.

По данным офиса местного шерифа, Вилков был замечен на территории пристани Blowing Rocks Marina около полудня, где в течение трёх часов находился в зоне стоянки яхты стоимостью около $2,5 млн долларов. По версии следствия, он запустил двигатель и начал движение в направлении Багамских островов.

Сотрудники пристани заметили пропажу и сообщили об этом в полицию. На место были направлены морские патрули, наземные группы и вертолёт. Погоня длилась около полутора часов. Полиции удалось загнать яхту в мангровые заросли, где подозреваемый был задержан.

В ходе допроса Вилков заявил, что не владеет английским языком. Министерство внутренней безопасности США направило переводчика для участия в расследовании. Однако полиция отметила, что ранее ночью он свободно общался с сотрудниками в другом городе. Предварительно установлено, что Вилков и его семья прибыли в Мексику из Турции в ноябре 2022 года, а месяцем позже пересекли границу с США и запросили убежище. После получения временного разрешения они переехали во Флориду.

Ему предъявлены обвинения в крупной краже, умышленном уклонении от полиции и сопротивлении аресту. Также рассматривается факт угона спасательного катера TowBoat US, который был украден ранее тем же утром. Шериф округа Мартин сообщил, что после отбытия наказания Вилков будет депортирован в Россию.