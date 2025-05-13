Россиянин угнал яхту в США и пытался уплыть на Багамы — полиция устроила погоню

В ходе допроса Вилков заявил, что не владеет английским языком. Министерство внутренней безопасности США направило переводчика для участия в расследовании. Однако полиция отметила, что ранее ночью он свободно общался с сотрудниками в другом городе. Предварительно установлено, что Вилков и его семья прибыли в Мексику из Турции в ноябре 2022 года, а месяцем позже пересекли границу с США и запросили убежище. После получения временного разрешения они переехали во Флориду.