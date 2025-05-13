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Четверо детей отравились угарным газом в Минской области

Все произошло в выходные в деревне Каменка Столбцовского района. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Источник: Смартпресс

Утром перед приездом внуков хозяйка дома затопила печь, а уже к вечеру одна из внучек стала жаловаться на плохое самочувствие.

Родители вызвали скорую помощь. Детей забрали в больницу. Их состояние было удовлетворительным, поэтому на следующий день ребят выписали.

Причиной же произошедшего стало преждевременное закрытие заслонки печи.

По этой же причине за последние сутки в больницу попали двое жителей из Гомельской и Брестской областей.

В МЧС напомнили простые правила:

  • не закрывайте заслонку печи преждевременно;
  • дожидайтесь полного прогара углей;
  • завершайте топку печи не менее чем за два часа до сна.