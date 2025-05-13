Четверо детей отравились угарным газом в Минской области

Утром перед приездом внуков хозяйка дома затопила печь, а уже к вечеру одна из внучек стала жаловаться на плохое самочувствие.
Родители вызвали скорую помощь. Детей забрали в больницу. Их состояние было удовлетворительным, поэтому на следующий день ребят выписали.
Причиной же произошедшего стало преждевременное закрытие заслонки печи.
По этой же причине за последние сутки в больницу попали двое жителей из Гомельской и Брестской областей.
В МЧС напомнили простые правила:
- не закрывайте заслонку печи преждевременно;
- дожидайтесь полного прогара углей;
- завершайте топку печи не менее чем за два часа до сна.