Третьи обыски за три года: за что задержали главу новосибирского Минпромторга

— Его наверняка допрашивали в рамках тех дел. В том, что в его кабинете ранее проходили обыски, тоже нет ничего удивительного, потому что следователи проверяют всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Но может быть и такое, что ранее Гончарова подозревали, но не могли задержать из-за отсутствия достаточных доказательств и его высокой должности. А теперь, когда чиновника задержали за другое преступление, его могут проверить и по старым делам, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».