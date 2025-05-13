Третьи обыски за три года: за что задержали главу новосибирского Минпромторга

Главу Минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова задержали по подозрению в превышении полномочий. Он мог незаконно перевести 95 миллионов рублей компании-подрядчику, выполнявшей госконтракт. Ранее в Минпромторге уже дважды проходили обыски. Тогда нескольких чиновников арестовали, но сам Гончаров остался на свободе. Может ли задержание министра быть связано с этими делами, разбиралась «Вечерняя Москва».
За что задержали министра Гончарова.
Во вторник, 13 мая, в квартире главы Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова прошли обыски. В результате у министра изъяли 150 тысяч рублей наличными, а самого его задержали и доставили на допрос.
В отношении Гончарова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Вместе с ним под следствием оказались несколько руководителей местной компании-поставщика, с которой у министерства был заключен госконтракт. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
— Установлено, что в период с мая 2023 по январь 2024 года министр уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе новосибирской областной прокуратуры.
Другие подробности уголовного дела Гончарова не раскрываются.
Предыдущие обыски и аресты подчиненных Гончарова.
В декабре 2024 года к Гончарову уже приходили с обысками. Тогда же оперативники нагрянули к заместителю мэра Новосибирска Максиму Останину. Но никого из них так и не задержали.
Обыски проходили на фоне арестов двух высокопоставленных чиновников из Минпромторга Новосибирской области — начальника отдела мониторинга потребительского рынка Юрия Воробьева и руководителя управления экономики и финансов Натальи Зыряновой. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Предполагается, что чиновники предоставляли частным компаниям конфиденциальные данные о планируемых закупках, об условиях госконтрактов, их ценах и сроках.
Тогда же было возбуждено уголовное дело о хищении более 150 миллионов рублей в результате махинаций с госконтрактами. Виновники так и не были установлены.
Обыски в новосибирском Минпромторге происходили и в июле 2022 года — вскоре после задержания руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина, которого заподозрили в растрате госбюджета. Предполагалось, что 65 миллионов рублей, предназначенных для субсидирования малого и среднего бизнеса, он потратил на капремонт здания своего центра. Еще за 12 миллионов рублей он якобы арендовал помещение на время ремонта. А с августа 2020 по июль 2022 года он мог самовольно назначить себе премии на сумму более чем 386 тысяч рублей.
Спустя почти год после начала расследования, в конце марта 2023 года, с Космынина сняли все обвинения.
Гончарову грозит до 10 лет тюрьмы.
Как рассказал «Вечерней Москве» член Международной ассоциации юристов, адвокат Михаил Тер-Саркисов, за превышение должностных полномочий Гончарову грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
— В данном случае статья 286 (превышение должностных полномочий — прим. «ВМ») не самая страшная, потому что такое преступление считается тяжким, а не особо тяжким. За него могут дать от 3 до 10 лет лишения свободы. В зависимости от того, будет ли министр сотрудничать со следствием, признает ли он вину и так далее, — пояснил эксперт.
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Юрист отметил, что Гончарова после задержания могут проверить на причастность к другим преступлениям, в которых обвинили его подчиненных в декабре 2024 года. Кроме того, по словам Тер-Саркисова, министр ранее уже мог быть подозреваемым по этим делам, но достаточных доказательств его вины не нашлось.
— Его наверняка допрашивали в рамках тех дел. В том, что в его кабинете ранее проходили обыски, тоже нет ничего удивительного, потому что следователи проверяют всех лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Но может быть и такое, что ранее Гончарова подозревали, но не могли задержать из-за отсутствия достаточных доказательств и его высокой должности. А теперь, когда чиновника задержали за другое преступление, его могут проверить и по старым делам, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
Карьера и доходы Гончарова.
Андрею Гончарову 53 года. Он отучился на историка в Новосибирском педагогическом университете и на юриста в Новосибирском гуманитарном институте. В начале карьеры он был учителем истории в школе № 3 в городе Искитиме, затем стал директором школы № 16 в Новосибирске. Также он, будучи мастером спорта по карате-до, некоторое время работал тренером-инструктором в спортивном клубе «Успех».
В 2005 году Гончаров был избран в Совет депутатов Новосибирска. В местном парламенте он руководил комиссией по городскому хозяйству. Также он был членом комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству. В 2009 году Гончаров стал первым замглавы администрации Кировского района Новосибирской области, а в 2014 году — возглавил ее.
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1 февраля 2019 года Гончарова назначили министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
По данным деклараций 2021 года, Андрей Гончаров женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. В том же году, согласно документам, его заработок составлял 5,3 миллиона рублей, а у его супруги — 370 тысяч рублей.
В собственности у Гончаровых тогда были два земельных участка размером 1026 и 1200 квадратных метров, две квартиры площадью 42,1 и 108,4 «квадрата», а также недостроенный объект размером 94,7 квадратного метра. Также у Гончаровых был кроссовер Toyota RAV4.
Похожая история произошла в Ростовской области, где под стражей оказались несколько бывших заместителей губернатора. Одного замглавы региона, Константина Рачаловского, заподозрили в оформлении субсидий на предприятия, которые находились на грани разорения. Другого замгубернатора, Лилию Федотову, обвинили в оформлении многомиллиардных кредитов на местную администрацию.