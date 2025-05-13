СК задержал управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри

В настоящее время подозреваемого допрашивают, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании управляющему меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что из кафе уже изъяли документацию, назначен комплекс судебных экспертиз.
Деятельность «Зиры» на данный момент приостановлена. Известно, что в ходе проверки заведения нашли многочисленные нарушения. В частности, отсутствовали технологические карты приготовления блюд, сопроводительных документов на закупаемую продукцию не было. Условия хранения продуктов нарушались, у персонала отсутствовали санитарные книжки.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в День Победы ребенок вместе с отцом пошел поесть картошку фри в заведение общепита на улице Гагарина. Вечером несовершеннолетней стало плохо, у нее началась тошнота, а температура поднялась до 40 градусов. Мать ребенка вызвала скорую, однако от госпитализации отказалась. После полуночи ей пришлось вновь вызвать медиков.
Врачи оценили состояние трехлетней девочки как тяжелое и доставили ее в больницу Лодейного Поля. Следом ребенка перевезли в Волховскую больницу, где было принято решение отправить пострадавшую на вертолете в Петербург. Санавиацию вызвали, однако в седьмом часу вечера 10 мая у ребенка остановилось сердце.