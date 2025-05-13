СК задержал управляющего кафе «Зира», где ребенок насмерть отравился картошкой фри

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в День Победы ребенок вместе с отцом пошел поесть картошку фри в заведение общепита на улице Гагарина. Вечером несовершеннолетней стало плохо, у нее началась тошнота, а температура поднялась до 40 градусов. Мать ребенка вызвала скорую, однако от госпитализации отказалась. После полуночи ей пришлось вновь вызвать медиков.