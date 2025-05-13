Обжалован новый приговор за убийство боксера в Каменске-Уральском

Стоит отметить, что в марте 2024 года суд уже выносил приговор Бабушкину и Мальцеву и тогда отправил обоих в колонию. Позже поступили апелляции: его обжаловали как сами фигуранты, так и прокуратура. В дальнейшем этот приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.