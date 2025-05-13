«Ночью открыл стрельбу по нечеткой и плохо различимой цели». Белорус получил уголовное дело и нанес ущерб на 12600 рублей за случайно убитого барсука

Несмотря на то, что мужчина случайно добыл редкого барсука, он не стал уведомлять ответственное должностное лицо за охрану охотоугодий. Вместо этого охотник забрал тушу животного домой для разделки. Как раз в этот момент его и застали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. Говорится, что инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.