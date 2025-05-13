«Ночью открыл стрельбу по нечеткой и плохо различимой цели». Белорус получил уголовное дело и нанес ущерб на 12600 рублей за случайно убитого барсука

Белорус заплатит 12600 рублей за случайно убитого барсука. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что вечером 10 мая 2025 года 63-летний житель Осиповичского района приехал на охоту в угодья Осиповичского охотничьего хозяйства. Мужчина имел разрешение на добычу лисы, енотовидной собаки, шакала, волка.
«Ночью он открыл стрельбу по нечеткой и плохо различимой цели. К большому его удивлению, его добычей стал барсук, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и охраняется законом», — уточнили в Следственном комитете.
Несмотря на то, что мужчина случайно добыл редкого барсука, он не стал уведомлять ответственное должностное лицо за охрану охотоугодий. Вместо этого охотник забрал тушу животного домой для разделки. Как раз в этот момент его и застали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. Говорится, что инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.
«Ущерб, причиненный окружающей среде, составил 12600 рублей», — отметили в ведомстве.
Сказано, что в отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 4 статьи 282 Уголовного кодекса — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.
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