В Башкирии смертность от туберкулеза упала на 75%

За последнее десятилетие в Башкирии значительно упала заболеваемость туберкулезом. За 10 лет показатели заболеваемости сократился в два раза, а смертности уменьшился на 75%, достигнув рекордно низких значений.
Прогресс в борьбе с опасным заболеванием стал возможен благодаря внедрению передовых диагностических методик. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что современные технологии позволяют выявлять туберкулез всего за два часа, тогда как ранее на подтверждение диагноза требовалось не менее месяца.
Несмотря на обнадеживающую статистику в регионе, проблема остаётся актуальной в мировом масштабе. Ежегодно более 10 миллионов человек, включая свыше миллиона детей, заболевают туберкулезом, который продолжает входить в десятку основных причин смертности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.