В Башкирии смертность от туберкулеза упала на 75%

Прогресс в борьбе с опасным заболеванием стал возможен благодаря внедрению передовых диагностических методик. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что современные технологии позволяют выявлять туберкулез всего за два часа, тогда как ранее на подтверждение диагноза требовалось не менее месяца.