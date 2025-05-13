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В Башкирии смертность от туберкулеза упала на 75%

В Башкирии заболеваемость туберкулезом снизилась вдвое за 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

За последнее десятилетие в Башкирии значительно упала заболеваемость туберкулезом. За 10 лет показатели заболеваемости сократился в два раза, а смертности уменьшился на 75%, достигнув рекордно низких значений.

Прогресс в борьбе с опасным заболеванием стал возможен благодаря внедрению передовых диагностических методик. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что современные технологии позволяют выявлять туберкулез всего за два часа, тогда как ранее на подтверждение диагноза требовалось не менее месяца.

Несмотря на обнадеживающую статистику в регионе, проблема остаётся актуальной в мировом масштабе. Ежегодно более 10 миллионов человек, включая свыше миллиона детей, заболевают туберкулезом, который продолжает входить в десятку основных причин смертности.

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