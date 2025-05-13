Минчанин получил уголовное дело, пытаясь удивить свою возлюбленную. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин хотел удивить возлюбленную, но попал в криминальную хронику», — говорится в сообщении.
В милицию поступила информация, что в микрорайоне Шабаны неизвестный повредил автомобиль Nissan Almera. Милиционеры оперативно приехали на место и задержали фигуранта. Им оказался 19-летний житель Минска.
Удалось установить, что минчанин вместе со своей возлюбленной возвращался домой и заметил брошенное авто. Сначала он проник в незапертый автомобиль, а затем нанес повреждения ногой по кузову машины. После этого 19-летний минчанин вскочил на крышу. Его подруга все снимала на телефон.
«Молодые люди признались, что планировали выложить видео в социальную сеть, но не успели», — отметили в милиции.
Следователи завели уголовное дело за хулиганство.
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