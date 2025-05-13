Минчанин получил уголовное дело, пытаясь удивить свою возлюбленную

Удалось установить, что минчанин вместе со своей возлюбленной возвращался домой и заметил брошенное авто. Сначала он проник в незапертый автомобиль, а затем нанес повреждения ногой по кузову машины. После этого 19-летний минчанин вскочил на крышу. Его подруга все снимала на телефон.