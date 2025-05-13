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Суд арестовал челябинца, напавшего на магазин с пистолетом

Он пробудет в СИЗО до июля 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске по решению суда при ходатайстве прокурора заключили под стражу мужчину, который с пистолетом напал на продуктовый магазин. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Инцидент произошел 11 мая 2025 года. Сообщалось, что мужчина 39 лет зашел в магазин «Чебаркульская птица» на улице Сони Кривой и потребовал у продавца отдать ему дневную выручку.

При этом он угрожал оружием. Пистолет оказался пневматическим. Мужчину обвинили в совершении разбоя. В суде он возражал против удовлетворения ходатайства.

С учетом позиции прокурора 13 мая 2025 года ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.