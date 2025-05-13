Рвало и знобило: беременная уфимка отравилась в популярном кафе

В Уфе на больничной койке оказалась беременная на 20-недельном сроке. Девушку госпитализировали после жалоб на рвоту, озноб, высокую диарею и высокую температуру. Врачи поставили уфимке диагнозы «острый гастроэнтерит и колит».
Оказалось, что беременной стало плохо после обеда в популярном кафе на Революционной. Уфимка заказала поке с креветками, после которого и появились симптомы отравления. Для лечения женщины потребовались капельницы и курс антибиотиков. Как сообщила сама жительница Уфы, руководство заведения даже не принесло извинений за случившееся.
Все расходы на лечение, составившие около 70 тысяч рублей, женщине пришлось покрывать самостоятельно. В связи с произошедшим она направила официальные обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки.
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