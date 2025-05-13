Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рвало и знобило: беременная уфимка отравилась в популярном кафе

Беременная жительница Уфы попала в больницу после поке с креветками.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказалась беременная на 20-недельном сроке. Девушку госпитализировали после жалоб на рвоту, озноб, высокую диарею и высокую температуру. Врачи поставили уфимке диагнозы «острый гастроэнтерит и колит».

Оказалось, что беременной стало плохо после обеда в популярном кафе на Революционной. Уфимка заказала поке с креветками, после которого и появились симптомы отравления. Для лечения женщины потребовались капельницы и курс антибиотиков. Как сообщила сама жительница Уфы, руководство заведения даже не принесло извинений за случившееся.

Все расходы на лечение, составившие около 70 тысяч рублей, женщине пришлось покрывать самостоятельно. В связи с произошедшим она направила официальные обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.