Рвало и знобило: беременная уфимка отравилась в популярном кафе

Оказалось, что беременной стало плохо после обеда в популярном кафе на Революционной. Уфимка заказала поке с креветками, после которого и появились симптомы отравления. Для лечения женщины потребовались капельницы и курс антибиотиков. Как сообщила сама жительница Уфы, руководство заведения даже не принесло извинений за случившееся.