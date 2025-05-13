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Жительница Уфы не пережила ссору с собутыльником

Убивший жительницу Уфы 53-летний мужчина выслушал приговор.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 53-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, выслушал приговор. От рук мужчины погибла его собутыльница.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Пара выпивала в одном из домов города. В какой-то момент уфимцы стали сильно ругаться, и ранее судимый мужчина взял нож и расправился с женщиной.

Суд признал уфимца виновным в смерти уфимки и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить 1,5 млн рублей компенсации родственникам погибшей.

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