Жительница Уфы не пережила ссору с собутыльником

В Уфе 53-летний мужчина, обвиняемый в убийстве, выслушал приговор. От рук мужчины погибла его собутыльница.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Пара выпивала в одном из домов города. В какой-то момент уфимцы стали сильно ругаться, и ранее судимый мужчина взял нож и расправился с женщиной.
Суд признал уфимца виновным в смерти уфимки и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить 1,5 млн рублей компенсации родственникам погибшей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.