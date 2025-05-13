Невыносимый запах несколько дней мешал соседям: В квартире в Кишиневе нашли труп мужчины

В квартире на Рышкановке найден труп мужчины.
Страшную находку обнаружили в доме по улице Тудора Владимиреску. Жильцы вызвали спасателей после того, как из одной из квартир стал исходить невыносимый запах.
После вскрытия двери в жилище обнаружили труп 39-летнего мужчины. Известно, что квартиру он снимал.
На теле погибшего не было следов насильственной смерти, пишет pulsmedia.md. Как сообщили медэксперты, труп пролежал в квартире несколько дней.
Точную причину случившегося назовут по результатам экспертизы.
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