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Невыносимый запах несколько дней мешал соседям: В квартире в Кишиневе нашли труп мужчины

На теле погибшего не было следов насильственной смерти.

Источник: Комсомольская правда

В квартире на Рышкановке найден труп мужчины.

Страшную находку обнаружили в доме по улице Тудора Владимиреску. Жильцы вызвали спасателей после того, как из одной из квартир стал исходить невыносимый запах.

После вскрытия двери в жилище обнаружили труп 39-летнего мужчины. Известно, что квартиру он снимал.

На теле погибшего не было следов насильственной смерти, пишет pulsmedia.md. Как сообщили медэксперты, труп пролежал в квартире несколько дней.

Точную причину случившегося назовут по результатам экспертизы.

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