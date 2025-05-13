Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

«Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства», — следует из текста жалобы.
признав его виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Также он лишен воинского звания. Второго фигуранта дела, бизнесмена Сергея Моисеева, суд приговорил к четырем годам колонии. Ранее адвокат генерала Сергей Буйновский также направил в суд короткую жалобу, в которой указал на несправедливость решения. Так, защита просит апелляционную инстанцию вынести оправдательный приговор генералу. Попов через своего адвоката «поблагодарил губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, семью и близких за поддержку, понимание и добрые слова».
Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь 2023 года Попов и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката военного назначения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений об их поступлении в воинские части. Следствие считает, что Попов и Цоков привлекли Моисеева, который реализовал похищенный металлопрокат. В результате хищения государству причинен ущерб на сумму свыше 100 млн рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью. Попов вину не признает, а власти Запорожской области отказались считать себя потерпевшими.