В Беларуси родители подростков заплатят 2300 рублей за разбитое стекло в авто

В сообщении сказано, что житель Бреста сообщил в милицию о повреждении автомобиля Avatr 12, который находился на территории около дома. Мужчина рассказал, что, находясь в доме, услышал два глухих удара тяжелым предметом. Через некоторое время звуки повторились.