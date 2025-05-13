В Беларуси родители подростков заплатят 2300 рублей за разбитое стекло в авто. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что житель Бреста сообщил в милицию о повреждении автомобиля Avatr 12, который находился на территории около дома. Мужчина рассказал, что, находясь в доме, услышал два глухих удара тяжелым предметом. Через некоторое время звуки повторились.
Брестчанин вышел за территорию участка и заметил убегающих подростков. Затем он решил осмотреть автомобиль, который стоял во дворе и увидел скол на панорамном стекле. Вместе с тем записи камер видеонаблюдения подтвердили факт повреждения авто.
В Беларуси родители подростков, разбивших камнем стекло в авто, заплатят 2300 рублей. Фото: sudexpert.gov.by.
Сообщается, что сотрудники милиции смогли установить личности подростков, которые повредили авто.
«Как оказалось, ради забавы они бросали камни в забор, один из которых пришелся по иномарке», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что эксперты ГКСЭ в момент исследования автомобиля и учитывая информацию от официального дилера в Беларуси, оценили размер вреда в 2300 рублей.
«Оплачивать детскую “шалость” придется родителям», — подчеркнули в Госкомитете судебных экспертиз.
Тем временем минчанин получил уголовное дело, пытаясь удивить свою возлюбленную.
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