Молодых людей с незаконным уловом рыбы поймали в Ростовской области

— Рыбаков поймали в акватории Цимлянского водохранилища, в притоках рек Цимла и Россошь. Во время обыска у них изъяли 40 рыб различных пород, включая леща, карася и судака. Ущерб составил 43 тысяч рублей, — рассказали в транспортной полиции.