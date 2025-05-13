Молодых людей с незаконным уловом рыбы поймали в Ростовской области

Двух жителей Ростовской области 24 и 25 лет поймали с незаконным уловом рыбы и запрещенными лесковыми сетями. Теперь нарушителям грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
— Рыбаков поймали в акватории Цимлянского водохранилища, в притоках рек Цимла и Россошь. Во время обыска у них изъяли 40 рыб различных пород, включая леща, карася и судака. Ущерб составил 43 тысяч рублей, — рассказали в транспортной полиции.
Уголовные дела завели по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» (п. «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание по указанной статье — до трех лет лишения свободы. Задержанных обязали явиться в органы внутренних дел.
Напомним, ранее в одном из донских магазинов нашли нелегальную партию раков без маркировки на 400 тысяч рублей.
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