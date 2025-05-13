16-летняя омичка лишила родных всех сбережений после звонка лжэ-медсестры

В Омске расследуют очередной случай мошенничества, жертвой которого стала 16-летняя школьница. Сначала девушка получила сообщение от неизвестного, представившегося школьной медсестрой. Злоумышленники запросили последние цифры номера телефона для записи на медосмотр.
Вскоре последовала серия звонков от лжесотрудников Госуслуг и Росфинмониторинга, которые сообщили о попытках оформить кредиты на имя родителей девушки. Следуя инструкциям мошенников, напуганная школьница рано утром покинула дачу под предлогом пробежки, взяв с собой мобильные устройства родственников.
В результате аферисты получили доступ к банковским счетам семьи и похитили 223 тысячи рублей со счетов родителей и 410 тысяч рублей со счета бабушки. Преступники строго запретили девушке сообщать кому-либо о случившемся.
Родители обнаружили пропажу дочери и телефонов только через час. После возвращения девочки домой выяснились все обстоятельства произошедшего, и семья незамедлительно обратилась в полицию. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску преступников.
Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при получении подозрительных звонков и сообщений. Перед совершением любых финансовых операций рекомендуется обязательно проверять информацию и консультироваться с родственниками или официальными представителями организаций.