16-летняя омичка лишила родных всех сбережений после звонка лжэ-медсестры

Вскоре последовала серия звонков от лжесотрудников Госуслуг и Росфинмониторинга, которые сообщили о попытках оформить кредиты на имя родителей девушки. Следуя инструкциям мошенников, напуганная школьница рано утром покинула дачу под предлогом пробежки, взяв с собой мобильные устройства родственников.