Таможня Беларуси изъяла более 2000 сим-карт стран ЕС для мошеннических схем

Более двух тысяч сим-карт операторов Польши, Финляндии, Эстонии стоимостью около 8 тысяч евро изъяли у гражданина Молдовы гродненские таможенники, сообщает Государственный таможенный комитет. Эти сим-карты предназначались для реализации на территории ЕАЭС, куда входит и Беларусь, мошеннических и других противоправных действий.