Таможня Беларуси изъяла более 2000 сим-карт стран ЕС для мошеннических схем

Более двух тысяч сим-карт операторов Польши, Финляндии, Эстонии стоимостью около 8 тысяч евро изъяли у гражданина Молдовы гродненские таможенники, сообщает Государственный таможенный комитет. Эти сим-карты предназначались для реализации на территории ЕАЭС, куда входит и Беларусь, мошеннических и других противоправных действий.
Гражданин Молдовы, который ехал из Литвы на автомобиле MERSEDES-BENZ через пункт пропуска «Каменный Лог», запаковал сим-карты в пакет, завернул в полотенце и положил на дно ящика для инструментов, в надежде, что таможенники примут сверток за личные вещи.
При въезде он подал декларацию на временный ввоз транспортного средства и сообщил, что других товаров, подлежащих декларированию, при себе не имеет. Но таможенники сверток все же обнаружили.
B отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
Таможенный комитет уточнил, что установлен получатель сим-карт в Российской Федерации. Информация передана в МВД Беларуси.
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