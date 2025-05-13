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ГАИ: большая часть ДТП в Минске приходится на МКАД

ГАИ Минска сказала, что на МКАД происходит большинство ДТП в городе, в том числе и с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Мингорисполкоме, по сообщению БелТА, озвучил статистику, что ежегодно из всех ДТП — это и учетные ДТП, в которых пострадали граждане, — большая часть приходится на МКАД.

Специалист подчеркнул, что водители едут на МКАД не потому, что хотят, а потому что другой альтернативы проезда у них нет.

В Минске есть целые микрорайоны, где в принципе отсутствует транспортное сообщение, за исключением второго городского кольца и МКАДа, отметил Денис Ливанович.

По его словам, к таким участкам относятся связи между Заводским — Ленинским, Ленинским — Октябрьским, Октябрьским — Московским и Фрунзенским — Центральным районами.

Кстати, Генпрокуратура раскрыла детали жуткого ДТП с рейсовым автобусом, врезавшимся в седельный тягач в апреле 2024: «Пострадало 52 пассажира» (здесь подробности). А под Слуцком пассажир микроавтобуса выпал на проезжую часть во время движения (подробности здесь).

Мы писали, что районы Беларуси массово объявляют дни трезвости в одни и те же даты (все подробности здесь).