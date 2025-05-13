ГАИ: большая часть ДТП в Минске приходится на МКАД

Замначальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Мингорисполкоме, по сообщению БелТА, озвучил статистику, что ежегодно из всех ДТП — это и учетные ДТП, в которых пострадали граждане, — большая часть приходится на МКАД.