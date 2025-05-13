Башкирия расширяет авиасообщение с Турцией

Из Уфы в Турцию начнут чаще летать самолеты. Об этом сообщило министерство транспорта республики.
Согласно предоставленной информации, с 1 июня авиаперевозчик Utair начинает выполнять прямые рейсы по направлению Уфа — Стамбул. Самолеты будут отправляться каждое воскресенье.
По установленному расписанию, воздушное судно будет вылетать из столицы Башкирии в 12:30, а обратный рейс из турецкого города запланирован на 16:25. Продолжительность перелета составит 4 часа 55 минут. Для обслуживания данного маршрута компания Utair задействует лайнеры Boeing 737−800, пассажировместимостью 186 мест.
В настоящее время прямые рейсы в Стамбул из Уфы также выполняет авиакомпания Red Wings. С введением новых рейсов общее количество еженедельных вылетов в турецкий город увеличится до трех.
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