Таможенники изъяли на границе 2 тыс. сим-карт телефонных мошенников

По данным ведомства, мужчина ехал из Литвы на автомобиле через пункт пропуска «Каменный Лог». При этом молдаванин подал декларацию на временный ввоз машины и заявил, что других товаров для декларирования у него нет.
Сим-карты он запаковал в пакет, завернул в полотенце, уложил на дно ящика для инструментов, надеясь, что таможенники их примут за личные вещи.
Таможенники нашли, где спрятаны «симки» операторов Польши, Финляндии и Эстонии, их общая стоимость составила приблизительно восемь тысяч евро.
B отношении молдаванина составили протокол об административном правонарушении — по ч. 2 ст. 15.1 КоАП, ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (в настоящее время — 1260 рублей) с возможной конфискацией сим-карт.
По данным ГТК, получатель «симок» в России уже установлен, об этом проинформировано белорусское Министерство внутренних дел.