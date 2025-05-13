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Таможенники изъяли на границе 2 тыс. сим-карт телефонных мошенников

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Гродненские таможенники изъяли у гражданина Молдовы свыше двух тысяч сим-карт мобильных операторов стран ЕС, которые предполагалось использовать в мошеннических действиях, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: ГТК Беларуси

По данным ведомства, мужчина ехал из Литвы на автомобиле через пункт пропуска «Каменный Лог». При этом молдаванин подал декларацию на временный ввоз машины и заявил, что других товаров для декларирования у него нет.

Сим-карты он запаковал в пакет, завернул в полотенце, уложил на дно ящика для инструментов, надеясь, что таможенники их примут за личные вещи.

сказали в ГТК

Таможенники нашли, где спрятаны «симки» операторов Польши, Финляндии и Эстонии, их общая стоимость составила приблизительно восемь тысяч евро.

B отношении молдаванина составили протокол об административном правонарушении — по ч. 2 ст. 15.1 КоАП, ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (в настоящее время — 1260 рублей) с возможной конфискацией сим-карт.

По данным ГТК, получатель «симок» в России уже установлен, об этом проинформировано белорусское Министерство внутренних дел.