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Россиянка скончалась после отказа в вынужденной посадке в аэропорту Каппадокии

На борту рейса AZUR Air из Москвы в Анталью у 50-летней российской туристки резко ухудшилось здоровье. Экипаж запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Каппадокии, но получил отказ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром 11 мая на борту рейса авиакомпании AZUR Air из Москвы в турецкую Анталью у 50-летней российской туристки резко ухудшилось состояние здоровья, и она потеряла сознание. Чрезвычайная ситуация произошла за час до запланированной посадки.

Экипаж немедленно объявил о происшествии и обратился к пассажирам с просьбой о помощи. Среди пассажиров оказались медики, которые начали оказывать первую помощь пострадавшей.

По информации Telegram-канала «Авиаторщина», командир воздушного судна Boeing 767 (борт RA-73079) запросил разрешение на вынужденную посадку в аэропорту города Кайсери, расположенном в регионе Каппадокия. Однако турецкие авиадиспетчеры отказали в снижении и не предоставили никаких объяснений.

Самолёт был вынужден прекратить заход, набрать высоту и продолжить полёт в сторону Антальи. Пассажиры-врачи продолжали проводить реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. Все усилия спасти женщину оказались безрезультатными, и она скончалась незадолго до прибытия в аэропорт назначения.