Россиянка скончалась после отказа в вынужденной посадке в аэропорту Каппадокии

Самолёт был вынужден прекратить заход, набрать высоту и продолжить полёт в сторону Антальи. Пассажиры-врачи продолжали проводить реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. Все усилия спасти женщину оказались безрезультатными, и она скончалась незадолго до прибытия в аэропорт назначения.