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Пенсионера из Башкирии предупредили о недопустимости экстремизма

УФСБ по Башкирии предостерегло пенсионера о недопустимости экстремизма.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ по Башкирии вынесли официальное предостережение 65-летнему жителю Учалинского района. Основанием послужили его заявления о намерении создать в районе отделение запрещенной экстремистской организации «Башкорт*».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, профилактическая мера была принята для предотвращения возможных противоправных действий. Пенсионера предупредили о недопустимости реализации подобных планов и о возможном привлечении к уголовной ответственности в случае продолжения подобной деятельности.

Напомним, что организация «Башкорт*» была признана экстремистской по решению суда, её деятельность на территории России запрещена, а сама структура ликвидирована.

* — 22.05.2020 г. решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена на территории России.

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