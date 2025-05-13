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Под Ростовом 15-летнего школьника и его друга подозревают в убийстве из-за денег

Под Ростовом школьника задержали по подозрению в избиении человека до смерти.

Источник: Комсомольская правда

В одной из станиц Ростовской области задержали двух местных жителей по подозрению в избиении 38-летнего мужчины. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По версии следствия, к жестокой расправе причастны 15-летний подросток и его 19-летний товарищ. Молодые люди напали на знакомого из-за того, что тот якобы не возвращал долг. В станице поговаривают, что речь шла о сумме, не превышающей пяти тысяч рублей.

— По данным следствия, вечером 2 мая, находясь на улице Розы Люксембург, местные жители сильно избили знакомого. От полученных травм тот скончался на следующий день, — прокомментировали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Ростовской области.

О школьнике известно, что он воспитывается в неполной семье. Парень не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, хотя проблемы и были. Правда, не с поведением, а с оценками. Из-за неуспеваемости в старших классах его оставили на второй год.

В донском следственном комитете сообщили, что оба подозреваемых находятся под стражей. Заведено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Несмотря на ситуацию, в школе сейчас решают, как обеспечить ученику дистанционное обучение.

Если дело дойдет до суда и вина молодых людей будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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