Под Ростовом 15-летнего школьника и его друга подозревают в убийстве из-за денег

О школьнике известно, что он воспитывается в неполной семье. Парень не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, хотя проблемы и были. Правда, не с поведением, а с оценками. Из-за неуспеваемости в старших классах его оставили на второй год.