Загадочная смерть гражданки Украины в Молдове: Беженку доставили без сознания в больницу, где она скончалась

Загадочная смерть: гражданка Украины скончалась в больнице в Штефан-Водэ.
Трагический инцидент произошёл вчера в районной больнице Штефан-Водэ. Беженка из Украины умерла в отделении интенсивной терапии.
Как пишет pulsmedia.md, украинку доставили в больницу без сознания. Предположительно, она отравилась неизвестным веществом. Врачи боролись за её жизнь, но безуспешно.
Причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.
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