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Загадочная смерть гражданки Украины в Молдове: Беженку доставили без сознания в больницу, где она скончалась

Причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Источник: Комсомольская правда

Загадочная смерть: гражданка Украины скончалась в больнице в Штефан-Водэ.

Трагический инцидент произошёл вчера в районной больнице Штефан-Водэ. Беженка из Украины умерла в отделении интенсивной терапии.

Как пишет pulsmedia.md, украинку доставили в больницу без сознания. Предположительно, она отравилась неизвестным веществом. Врачи боролись за её жизнь, но безуспешно.

Причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

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