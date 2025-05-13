Жителям Башкирии могут продлить отпуск из-за июньских выходных

В Гострудинспекции Башкирии дали разъяснения относительно порядка начисления зарплаты в предстоящие праздничные дни июня — Курбан-байрам и День России.
В текущем году празднование Курбан-байрама (6 июня) совпадает с пятницей. Это означает, что при стандартной пятидневной рабочей неделе сотрудникам предоставляется три выходных дня подряд — с 6 по 8 июня. Предпраздничный день 5 июня будет сокращен на один час. В случае, если праздник приходится на период отпуска, его продолжительность автоматически увеличивается на один день.
День России (12 июня) в сочетании с перенесенным выходным с 8 марта на 14 июня создает для работников мини-каникулы в четыре дня — с 12 по 15 июня включительно. Среда, 11 июня, объявлена сокращенным рабочим днём.
Специалисты инспекции подчеркнули важные аспекты оплаты труда в этот период. Работа в праздничные даты (6 и 12 июня) должна оплачиваться по двойному тарифу. Привлечение сотрудников к работе в выходные дни возможно только с их письменного согласия и также предусматривает либо двойную оплату, либо предоставление дополнительного дня отдыха.
Относительно размера заработной платы за июнь было разъяснено, что окладная часть не подлежит уменьшению, несмотря на увеличенное количество выходных. Это объясняется тем, что установленная норма рабочего времени на июнь (142 часа при 40-часовой рабочей неделе) уже учитывает все праздничные дни. Таким образом, при полной отработке положенных часов сотрудники гарантированно получат полный оклад.
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