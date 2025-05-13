Жителям Башкирии могут продлить отпуск из-за июньских выходных

В текущем году празднование Курбан-байрама (6 июня) совпадает с пятницей. Это означает, что при стандартной пятидневной рабочей неделе сотрудникам предоставляется три выходных дня подряд — с 6 по 8 июня. Предпраздничный день 5 июня будет сокращен на один час. В случае, если праздник приходится на период отпуска, его продолжительность автоматически увеличивается на один день.