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Начальник Грибановского отделения ГАИ задержан за взятку в 126 тысяч рублей

Дмитрий Тапилин получил деньги за пропуск крупногабаритного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

СК возбудил уголовное дело в отношении начальника Грибановского отделения Госавтоинспекции Дмитрия Тапилина за получение крупной взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Высокопоставленный полицейский задержан. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 13 мая.

Предварительно, с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемый через посредника получил незаконно деньги от представителей организаций, осуществляющих деятельность по сопровождению негабаритных автомобилей, за непривлечение их к административной ответственности. Сумма составила 126 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемый дал признательные показания.

— В рамках расследования уголовного дела следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — подытожили в СК.