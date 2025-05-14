Начальник Грибановского отделения ГАИ задержан за взятку в 126 тысяч рублей

Предварительно, с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемый через посредника получил незаконно деньги от представителей организаций, осуществляющих деятельность по сопровождению негабаритных автомобилей, за непривлечение их к административной ответственности. Сумма составила 126 тысяч рублей.