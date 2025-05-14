Начальник Грибановского отделения ГАИ задержан за взятку в 126 тысяч рублей

СК возбудил уголовное дело в отношении начальника Грибановского отделения Госавтоинспекции Дмитрия Тапилина за получение крупной взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ). Высокопоставленный полицейский задержан. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области 13 мая.
Предварительно, с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемый через посредника получил незаконно деньги от представителей организаций, осуществляющих деятельность по сопровождению негабаритных автомобилей, за непривлечение их к административной ответственности. Сумма составила 126 тысяч рублей.
Известно, что подозреваемый дал признательные показания.
— В рамках расследования уголовного дела следователем СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, — подытожили в СК.