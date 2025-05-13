Организовывал кибератаки: В Молдове задержан иностранный гражданин, разыскиваемый за киберпреступления на сумму более 4,5 млн евро

В Республике Молдова задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении серьезных киберпреступлений за рубежом. Операция была проведена в рамках сотрудничества между Главным инспекторатом полиции и правоохранительными органами Нидерландов.
По данным правоохранительных органов, 45-летний мужчина временно находился на территории Молдовы. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, включая кибератаки типа ransomware, вымогательство и отмывание денег в отношении компаний, зарегистрированных в Нидерландах.
В одном из эпизодов, по информации следствия, подозреваемый организовал кибератаку на Нидерландскую организацию научных исследований (NWO), причинив ущерб, оцениваемый в 4,5 миллиона евро.
6 мая правоохранители провели обыски по месту проживания и в автомобиле задержанного. Были изъяты денежные средства в размере 84 800 евро, электронный кошелёк, два ноутбука, мобильный телефон, планшет, банковские карты, внешние накопители и носители информации, относящиеся к делу.
На текущий момент подозреваемый находится под арестом. В его отношении инициированы процедуры экстрадиции в Нидерланды.
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