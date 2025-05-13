Организовывал кибератаки: В Молдове задержан иностранный гражданин, разыскиваемый за киберпреступления на сумму более 4,5 млн евро

В Республике Молдова задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по обвинению в совершении серьезных киберпреступлений за рубежом. Операция была проведена в рамках сотрудничества между Главным инспекторатом полиции и правоохранительными органами Нидерландов.