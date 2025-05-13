Жителя Уфы обокрала гостья, которую он не видел девять лет

Как выяснилось, накануне потерпевший переписывался со старой знакомой, с которой не виделся около девяти лет. Договорившись о встрече в своей квартире, мужчина вместе с гостьей провел вечер, пара вспоминала былые деньки и выпивала. После застолья хозяин квартиры уснул на диване, а проснувшись утром, обнаружил исчезновение женщины и пропажу пяти тысяч рублей, а также золотой цепочки с кулоном.