Жителя Уфы обокрала гостья, которую он не видел девять лет

В Уфе местный житель стал жертвой кражи. Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже денег и ювелирных украшений на общую сумму свыше 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Как выяснилось, накануне потерпевший переписывался со старой знакомой, с которой не виделся около девяти лет. Договорившись о встрече в своей квартире, мужчина вместе с гостьей провел вечер, пара вспоминала былые деньки и выпивала. После застолья хозяин квартиры уснул на диване, а проснувшись утром, обнаружил исчезновение женщины и пропажу пяти тысяч рублей, а также золотой цепочки с кулоном.
Попытавшись самостоятельно разрешить ситуацию, уфимец связался с общими знакомыми и подругой. Женщина объяснила, что заложила украшения в ломбард, и попросила у мужчины 30 тысяч рублей для их выкупа. Доверчивый уфимец перевел требуемую сумму, однако мошенница не спешила возвращать имущество, придумывая различные оправдания.
В результате обманутому жителю Уфы пришлось обратиться в полицию. Сотрудники МВД задержали 38-летнюю подозреваемую, которая позже призналась в совершенном преступлении. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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