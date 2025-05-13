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В аэропорту Молдавии на три часа задержали британского фоторепортера

Дина О’Брайена обыскали, проверили телефон и допрашивали.

Источник: Аргументы и факты

Фоторепортера из Британии Дина О’Брайена задержали на три часа в аэропорту Кишинева после поездки в Приднестровье, где он снимал торжества в честь Дня Победы. Как сообщает агентство «Новости Приднестровья», журналиста обыскали, проверили у него телефон и допросили.

По результатам проверки ему разрешили покинуть страну.

Досмотрам в аэропорту Кишинева ранее подвергались и другие журналисты, а также граждане РФ и других стран, представители молдавской оппозиции. Некоторым политикам после таких проверок не удавалось вылететь из страны, в частности, это произошло с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

МИД России настоятельно рекомендовал российским гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию.