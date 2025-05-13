В аэропорту Молдавии на три часа задержали британского фоторепортера

Фоторепортера из Британии Дина О’Брайена задержали на три часа в аэропорту Кишинева после поездки в Приднестровье, где он снимал торжества в честь Дня Победы. Как сообщает агентство «Новости Приднестровья», журналиста обыскали, проверили у него телефон и допросили.