Мужчину, случайно убившего женщину стулом на танцполе, задержали в Пензе

По данным следствия, ночью 22 апреля задержанный распивал спиртное в баре на улице Ульяновской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с другим посетителем. В ходе конфликта мужчина схватил стул и метнул его в оппонента, но промахнулся: стул попал в голову 43-летней женщине, находившейся на танцполе.