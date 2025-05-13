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Мужчину, случайно убившего женщину стулом на танцполе, задержали в Пензе

В Пензе задержали мужчину, случайно убившего женщину в баре на танцполе. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Пензе задержали мужчину, случайно убившего женщину в баре на танцполе. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, ночью 22 апреля задержанный распивал спиртное в баре на улице Ульяновской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с другим посетителем. В ходе конфликта мужчина схватил стул и метнул его в оппонента, но промахнулся: стул попал в голову 43-летней женщине, находившейся на танцполе.

Стул сшиб ее с ног, и потерпевшая ударилась головой о пол. Женщину доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь.

— Жителю Городищенского района предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, — передает Telegram-канал регионального СК РФ.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Подмосковье 25-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения приставил нож к горлу знакомой и угрожал ее убить. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.