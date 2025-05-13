Пять человек были ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

— В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчет и медиков. Бригады работали под прикрытием группы «Орлан». Один дрон был сбит, по второму — помогло средство РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ»), и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу, — сообщил Гладков.