Пять человек были ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

В поселке Шамино Шебекинского округа Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он заявил, что один украинский дрон ударил по частному дому и мужчина получил баротравму. Сотрудники скорой помощи оказали пострадавшему помощь на месте происшествия, он отказался от госпитализации.
— В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчет и медиков. Бригады работали под прикрытием группы «Орлан». Один дрон был сбит, по второму — помогло средство РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ»), и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу, — сообщил Гладков.
Глава Белгородской области добавил, что в Шебекине средство РЭБ нейтрализовало еще один беспилотник ВСУ, который сдетонировал в воздухе. В результате мужчина получил ранения и самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правого бедра. Его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для продолжения лечения, об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
12 мая в Каменске Ростовской области российские средства РЭБ отразили атаку украинских дронов. В результате ударов ВСУ никто не пострадал.