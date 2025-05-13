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Минобороны Польши заявило, что не отправит армию на Украину

Польша не будет отправлять своих военных на Украину, несмотря на обсуждения участия западных государств в стабилизационной миссии. Так министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал слова американского спецпосланника Кита Келлога о возможном размещении войск Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

Министр подчеркнул, что союзники Польши понимают роль Варшавы в поддержке Украины.

Польша не будет отправлять своих военных на Украину, несмотря на обсуждения участия западных государств в стабилизационной миссии. Так министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал слова американского спецпосланника Кита Келлога о возможном размещении войск Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину. С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии», — рассказал министр в интервью PAP, передает РИА Новости. Министр подчеркнул, что союзники Польши по «коалиции желающих» прекрасно понимают и ценят роль Варшавы в поддержке Украины.

По словам Косиняка-Камыша, польская сторона не получала никаких официальных предложений о направлении войск на Украину, ни от США, ни через дипломатические каналы. Глава Минобороны также отверг предположения о возможном косвенном давлении на Польшу со стороны западных партнеров. Он отметил, что позиция Польши по этому вопросу остается неизменной и понятной для всех союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее на саммите «коалиция желающих» 27 марта высказывал намерение направить французские военные подразделения на территорию Украины в рамках совместной франко-британской инициативы по созданию так называемых «сил сдерживания». По словам Макрона, эта инициатива, реализуемая совместно с Великобританией, не предполагает замену украинских военных, а также не связана с выполнением миротворческих задач.