Минобороны Польши заявило, что не отправит армию на Украину

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину. С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии», — рассказал министр в интервью PAP, передает РИА Новости. Министр подчеркнул, что союзники Польши по «коалиции желающих» прекрасно понимают и ценят роль Варшавы в поддержке Украины.