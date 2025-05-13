Посольство Украины опровергло информацию о полете Зеленского в Турцию

Позже президент Украины Владимир Зеленский лично объявил о предстоящем визите в Турцию, подчеркнув активную подготовку своей команды к этому событию. «Прямо сейчас наша команда активно готовится к визиту в Турцию. Сегодня мы подробно представили позицию Украины всем нашим партнерам», — написал он в своем telegram-канале.