Раскапывал могилы и делал кукол: сможет ли историк Москвин выйти из психбольницы

Историку Анатолию Москвину, который делал кукол из мертвых детей, продлили срок содержания в психбольнице. Мужчина уже более 13 лет находится на принудительном лечении. Москвина задержали в 2011 году, когда в его квартире нашли более 20 мумифицированных детских тел, которые он годами выкапывал из могил. Как Москвин коллекционировал человеческие куклы и сможет ли он однажды выйти на свободу — в материале «Вечерней Москвы».
Могут ли Москвина отпустить на свободу.
В среду, 13 мая, в суде Нижнего Новгорода прошло очередное заседание по делу историка и некрополиста Анатолия Москвина, которого признали виновным в надругательстве над телами умерших детей. В итоге по просьбе врачей ему продлили срок содержания в психиатрической клинике.
— На заседании суда было принято решение продлить срок нахождения в психиатрической больнице до 7 ноября, — сообщили в пресс-службе суда NewsNN.
Москвин проходит принудительное лечение в психбольнице с 2011 года, когда его признали невменяемым. Врачи диагностировали у историка врожденную параноидальную шизофрению. В 2018 году историк вышел в ремиссию, и врачи обратились в суд с просьбой перевести его на домашнее лечение. Но спустя несколько месяцев состояние Москвина снова ухудшилось, и врачи отозвали свое заявление.
Как рассказал «Вечерней Москве» психиатр, главврач психиатрической клиники Василий Шуров, диагностированная Москвину шизофрения неизлечима. По словам эксперта, преступник может однажды выйти в долгосрочную ремиссию, однако врачи вряд ли рискнут отпускать его на свободу.
— У Москвина уже очень солидный возраст (58 лет — прим. «ВМ»), и, скорее всего, у него сформировалась серьезная гиперфиксация на той деятельности, за которую его и отправили в клинику. Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов. Ведь если они его выпустят, а он через какое-то время опять начнет этим заниматься (раскапывать могилы — прим. «ВМ»), то резонанс будет очень большой. А вероятность такого исхода достаточно высока. Поэтому я думаю, что врачи предпочтут лишний раз не рисковать, — подчеркнул Шуров.
Чем Москвин занимался до раскапывания могил.
Анатолий Москвин родился 1 сентября 1966 года в Нижнем Новгороде. Он окончил аспирантуру филологического факультета МГУ, знал 13 иностранных языков, исследовал кельтскую филологию и фольклор. В научных кругах Москвин был достаточно видной фигурой: он написал несколько англо-русских и фразеологических словарей, которые до сих пор можно найти в библиотеках и книжных магазинах.
С самого детства будущий «кукольник» увлекался темой захоронений и любил гулять по кладбищам. Как рассказывал сам Москвин, в возрасте 13 лет он попал на похороны 11-летней девочки, мать которой была сектанткой. Юного Москвина во время отпевания усопшей якобы заставили поцеловать ее прямо в губы.
— Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать туда, куда было приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять длинное заклинание на старорусском, — писал он в одной из своих статей в местной газете.
После этого мать усопшей девочки «поженила» дочь и юного Москвина, надев им на пальцы обручальные кольца. Именно после этого, по словам самого историка, у него стал развиваться нездоровый интерес к мертвым людям.
В более взрослом возрасте Москвин зарекомендовал себя как некрополист и эксперт по кладбищам Нижегородской области. Так, с 2005 по 2007 год он обошел 752 кладбища и составил список всех усопших для очередной научной статьи. Однажды он вовсе провел ночь в гробу умершего перед его похоронами. А научные руководители Москвина рассказывали, что во время учебы в МГУ он увлекся сатанизмом. Сам историк неоднократно заявлял, что является язычником и не причисляет себя к сатанистам.
Как Москвин делал кукол из мертвых детей.
Когда Анатолий Москвин начал раскапывать и мумифицировать детские тела, доподлинно неизвестно. По некоторым данным, еще в студенческие годы он, гуляя по кладбищу, наткнулся на свежую могилу и решил ее осквернить.
На протяжении нескольких лет Москвин оставался незамеченным, пока в 2009 году в полицию Нижнего Новгорода не обратилось несколько местных жителей, пожаловавшихся на осквернение могил. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, но существенных зацепок не нашли.
К концу января 2011 года Москвин наконец попал в поле зрения оперативников. Возле очередной оскверненной могилы следователи нашли баллончик с белой краской, которой преступник замазал фотографии более чем на 20 надгробиях. На баллончике обнаружили отпечатки пальцев Москвина.
Вскоре оперативники задержали Москвина, а в его квартире в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошли обыски. В ходе следственных действий в жилье обнаружили 26 мумифицированных детских тел. Как выяснилось позднее, историк раскапывал умерших девочек на кладбищах в Москве, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Нижегородской областях.
Из найденных в могилах тел Москвин делал кукол с помощью специального состава из соли и соды, а также поролона и воска. Руки своих мумий историк обтягивал тканью, а лица покрывал макияжем. Кроме того, в грудины кукол преступник встраивал музыкальные шкатулки — одно из таких устройств внезапно сработало, когда оперативники выносили мумии из квартиры Москвина.
Как сам Москвин объяснял свое «увлечение».
По факту обнаружения детских тел в квартире Москвина было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сам историк на допросе объяснял свое нездоровое увлечение тем, что просто хотел собственную дочь.
— Я очень хотел ребенка. Мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека. Мне не давали (удочерить ребенка — прим. «ВМ») родители. Они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я этого хочу, родители мне разрешили. Но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата, — приводит слова Москвина «Лента.ру».
По словам историка, он постоянно общался со своими куклами, пел им песни и устраивал для них праздники. Среди мумифицированных детей у него даже были «любимчики».
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— Дома я с ними общался. У нас (с куклами — прим. «ВМ») была иерархия, свой собственный язык, у нас были, соответственно, свои песни, у нас были свои праздники, у нас был свой внутренний мир. У меня были любимые дети. Если кто-нибудь из детей мне переставал нравиться, я того закапывал в его же собственную могилу, — вспоминал преступник.
Помимо Москвина, в психиатрических клиниках лечатся еще десятки маньяков. Например, в казанской психбольнице для буйных пациентов уже почти 20 лет содержится «зюзинская маньячка» Мария Петрова, которая в 2000-х убивала и уродовала мужчин на улицах Москвы. Что заставило девушку взяться за нож и как ее ловили оперативники, рассказывала «Вечерняя Москва».
Также на принудительном лечении находится «новокузнецкий монстр» Александр Суклетин, который затащил к себе в квартиру и убил как минимум 15 детей. Совершать преступления маньяку помогала его мать — к настоящему моменту она уже вышла на свободу.