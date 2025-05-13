Раскапывал могилы и делал кукол: сможет ли историк Москвин выйти из психбольницы

— У Москвина уже очень солидный возраст (58 лет — прим. «ВМ»), и, скорее всего, у него сформировалась серьезная гиперфиксация на той деятельности, за которую его и отправили в клинику. Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов. Ведь если они его выпустят, а он через какое-то время опять начнет этим заниматься (раскапывать могилы — прим. «ВМ»), то резонанс будет очень большой. А вероятность такого исхода достаточно высока. Поэтому я думаю, что врачи предпочтут лишний раз не рисковать, — подчеркнул Шуров.