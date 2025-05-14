Загрязненный песок из Анапы хотят утилизировать на полигоне ТКО в Новороссийске

Загрязненный нефтью песок с пляжей Анапы, скорее всего, отправят на свалку твердых коммунальных отходов, расположенную недалеко от Новороссийска. Власти Краснодарского края рассматривают возможность переработки загрязненного песка на полигоне, который находится в районе станицы Раевской. По данным оперативного штаба, в данный момент проводятся необходимые технические проверки, чтобы убедиться, что полигон соответствует всем нормам и требованиям для работы с таким типом отходов.