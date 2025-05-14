Загрязненный песок из Анапы хотят утилизировать на полигоне ТКО в Новороссийске

Загрязненный нефтью песок с пляжей Анапы, скорее всего, отправят на свалку твердых коммунальных отходов, расположенную недалеко от Новороссийска. Власти Краснодарского края рассматривают возможность переработки загрязненного песка на полигоне, который находится в районе станицы Раевской. По данным оперативного штаба, в данный момент проводятся необходимые технические проверки, чтобы убедиться, что полигон соответствует всем нормам и требованиям для работы с таким типом отходов.
Если результаты экспертизы окажутся удовлетворительными, то часть загрязненного песка будет направлена на этот лицензированный полигон. Это позволит ему стать одним из немногих в регионе, кто официально занимается утилизацией и обезвреживанием подобных отходов.
Использование данного объекта предусмотрено дополнительными договоренностями к государственному контракту. Однако, по словам представителей краевых властей, это произойдет только в том случае, если будет получен официальный запрос от регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.